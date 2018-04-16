Главными лендлордами заксобрания Оренбуржья стали Сергей Алейников и Анатолий Лукьянов

Наибольшее количество собственности среди депутатов законодательного собрания Оренбургской области зарегистрировали Сергей Алейников и Анатолий Лукьянов.

Алейников указал в декларации за 2017 год доход в 13,9 млн рублей. Еще 915,5 тыс. рублей за минувший год заработала его жена. Однако их смело можно назвать одной из самых богатых пар области. В собственности депутата шесть участков площадью более 20 млн кв. м. Его супруге принадлежит участок еще на 32,2 млн кв. м. Также у обоих в собственности десятки долей в различных участках более чем на 500 млн кв. м.

Также Алейников и его жена владеют рядом объектов недвижимости как жилого, так и нежилого назначения.

Депутат задекларировал автомобили Ford Explorer и Toyota Camry, две моторных лодки, катер Stingray 205CS, четыре прицепа и полуприцеп. На его жену оформлен Volkswagen Touareg.

Анатолий Лукьянов заработал за 2017 год 897,5 тыс. рублей. Доход его супруги составил 341,8 тыс. рублей.

Депутат задекларировал 51 земельный участок (в том числе доли в участках). Их общая площадь составила около 60 млн кв. м. Также в собственности народного избранника указан дом площадью 140,6 кв. м. Его супруга владеет участком площадью 413 кв. м, домом в 49,1 кв. м и квартирой на 56,7 кв. м.

Из транспортных средств Лукьянов указал в отчете только снегоход Arctic Cat Bearcat Wide Trach ТВ 031825.

Напомним, что наибольший доход по итогам 2017 года среди депутатов заксобрания Оренбуржья показал Иван Дикман. За год он увеличил доход в 3,7 раза до 50 млн рублей.