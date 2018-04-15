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Новые антироссийские санкции затронут компании, поставлявшие Сирии технологии

23:26, 15.04.2018 3
Новые антироссийские санкции затронут компании, поставлявшие Сирии технологии
Фото: mil.ru

Новый пакет санкций США в отношении Росси коснется компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

«Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр [финансов США Стивен] Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием [президентом Сирии Башаром] Асадом и химического оружия», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News.

Ранее стало известно, что новые санкции против России будут объявлены в понедельник, 16 апреля.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Правительству , депутатам , гражданам имеющим деньги за границей , олигархам - пора прекратить на что-то надеяться ...
    В срочном порядке выводить все капиталы и все свои " монатки " домой в Россию . А дальше думать как возродить страну , у нас всё для этого есть : ресурсы , трудовые ресурсы и только работать и работать . Хватит воровать , а олигархам , которым жалко свои млрд. чемодан , вокзал , заграница ! А их корпорации приватизировать в пользу страны . Правительство , которое тянет волынку с выводом 100 млрд и Набиулину в отставку .! Паникёров и предателей во властных структурах снимать беспощадно с должностей и только так ! Чем дольше будем тянуть резину , тем больше будет удар по России .
    И ни каких уступок по СИРИИ И ДОНБАССУ , Потеряем авторитет в мире . От России отвернуться те страны , которые устали от американской кабалы .
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    Анонимно 16 апр
    О каком авторитете может идти речь? Наверное, вы член ОПГ ?
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  • Ura Orlov 16 апр
    Ещё раз убеждаюсь, глупость не имеет границ.
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