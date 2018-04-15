Новые антироссийские санкции затронут компании, поставлявшие Сирии технологии

Новый пакет санкций США в отношении Росси коснется компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.



«Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр [финансов США Стивен] Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием [президентом Сирии Башаром] Асадом и химического оружия», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News.

Ранее стало известно, что новые санкции против России будут объявлены в понедельник, 16 апреля.