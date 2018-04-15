Биткоин начал уступать золоту звание актива-убежища

Нестабильность на валютных и криптовалютных рынках привела к резкому росту цен на золото. Курс биткоина при этом вырос не так значительно.



На этой неделе цена на золото достигла максимума с августа 2016 года ($1369,4 за унцию) на фоне нестабильности валютных рынков. До $8 тысяч вырос курс биткоина, который только восстановил позиции по состоянию на конец марта. При этом с начала этого года биткоин потерял около 40% своей стоимости.

«Сейчас я ставлю на золото. Золото отбирает у биткоина звание ключевого защитного актива, поскольку биткоин слишком много потерял за последние 2 месяца», — цитирует «Коммерсантъ» управляющего директора по стратегии на валютных рынках инвесткомпании BK Asset Management Бориса Шлосберга.

По мнению экспертов, биткоин в текущий момент уступает золоту звание наиболее привлекательного актива-убежища, куда вкладываются инвесторы в моменты нестабильности на валютных или фондовых рынках мира.

Ранее курс биткоина вырос 12 апреля на $1 тысячу за 45 минут и достиг уровня выше $8,055 тысячи.