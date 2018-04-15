Новая часть полигона в Волоколамске начала принимать мусор

Новая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области начала с 15 апреля принимать мусор.

«Вчера, 14 апреля, мы провели штаб, в котором участвовали активисты нашего района. Вчера ночью был окончательно завезен весь мусор, и полигон, первая (старая) карта, теперь подготовлен к приезду голландцев для того, чтобы начать работы по дегазации <…>. Также мы проговорили, что с 15-го числа будут завозиться только свои машины, не более 80 в день», — передает ТАСС со ссылкой на слова и. о. главы муниципалитета Андрея Вихарева.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 активистов из Волоколамска у мусорного полигона «Ядрово». До этого мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона.



Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».