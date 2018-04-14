Проезд по платным мостам Удмуртии подешевеет почти на 50%

В Удмуртии проезд по мостам через реки Каму и Буй с 18 апреля подешевеет на 45%. Однако изменения коснутся только среднегабаритного транспорта.

Автомобили, подходящие под определение двухосного транспорта массой до 3,5 тонны и высотой более 2,6 метра, будут платить 500, 350 и 850 рублей за проезд по мосту через Каму, через Буй или через оба моста соответственно.

«Мы анализируем обращения пользователей, их потребности, и в связи с этим приняли такое решение, чтобы среднегабаритный транспорт ездил по более выгодным тарифам. Получается, что они платили как большегрузы», — приводит «Российская газета» слова специалиста по связям с общественностью ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) Татьяны Манохиной.

Она также добавила, что сейчас в сутки через оба моста проезжает около трех тысяч автомобилей.

Напомним, что оператор платных мостов в Удмуртии снижал цену на проезд легковых автомобилей до конца марта. РИК взимала плату до 150 рублей в будний день.