Зинэтула Билялетдинов: «Секач играл нормально»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (2:1) казанского клуба в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

— Игра была непростая, обе команды действовали с высокой отдачей. Готовимся к следующей игре. Игра Секача? Я считаю, что он действовал нормально.

Напомним, что второй матч серии между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА пройдет в Казани в понедельник. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.