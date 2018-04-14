Зинэтула Билялетдинов: «Секач играл нормально»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (2:1) казанского клуба в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.
— Игра была непростая, обе команды действовали с высокой отдачей. Готовимся к следующей игре. Игра Секача? Я считаю, что он действовал нормально.
Напомним, что второй матч серии между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА пройдет в Казани в понедельник. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.СпортХоккей Татарстан
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