«Ак Барс» — ЦСКА в зеркале цифр
Статистические выкладки к финалу Кубка Гагарина
Финальная серия Кубка Гагарина начнется уже завтра. Сойдутся в ней две команды, похожие по стилю, но разные по содержанию и принципам построения игры. Чисто визуально состав «Ак Барса» смотрится предпочтительнее, чем у москвичей. Однако звездность ростера «решает» далеко не всегда, что и было доказано самими армейцами в финале Западной конференции. Анализ других составляющих игры завтрашних соперников — в материале «Реального времени».
Догонит ли бывший НХЛовец опытного КХЛовца
Когда речь заходит о решающей стадии чемпионата, на первый план выходит опыт игры на высоком уровне. В этом смысле у лидера текущей гонки бомбардиров Джастина Азеведо большое преимущество перед конкурентами. Канадец уже не раз играл в плей-офф, и не просто играл, а становился лучшим по голам и результативным передачам в своих командах. В «Ак Барсе» ему прежде не слишком удавалось поддержать свое реноме хищника в играх на выбывание, но сейчас его 7+14 особого удивления не вызывают. Давно ждали.
|Игрок
|Клуб
|И
|Ш
|А
|О
|Джастин Азеведо
|«Ак Барс»
|14
|7
|14
|21
|Михаил Григоренко
|ЦСКА
|16
|9
|3
|12
|Станислав Галиев
|«Ак Барс»
|14
|7
|5
|12
|Иржи Секач
|«Ак Барс»
|10
|4
|8
|12
|Кирилл Капризов
|ЦСКА
|15
|2
|8
|10
А вот в гонке снайперов лидирующую позицию занимает форвард ЦСКА Михаил Григоренко. Нападающий, в этом сезоне вернувшийся из-за океана, наколотил в Кубке Гагарина уже девять шайб, причем делал это очень равномерно — три в ворота «Спартака», две в ворота «Йокерита» и четыре — питерскому СКА. Хотя Михаил и приехал из НХЛ, говорить об опыте его игры в плей-офф не приходится — его просто нет. Это первое выступление Михаила в гонке за трофеем, но, несмотря на это, ожидания от Григоренко очень большие. Лучшими у «барсов» по заброшенным шайбам являются все тот же Азеведо, а также Станислав Галиев — каждый отличился по семь раз. Между этими тремя хоккеистами, похоже, и развернется борьба за звание лучшего снайпера Кубка Гагарина.
Лидирует Азеведо и по количеству победных шайб, их в активе казанского канадца уже пять штук. У лучшего снайпера ЦСКА Григоренко таковых две, одна из которых забита еще во второй встрече с «Йокеритом» (2:0), а другая решила исход противостояния со СКА (3:2ОТ). Любопытно, что из семи победных шайб на двоих лишь одна пришлась на гостевую встречу — Азеведо отличился во второй хабаровской игре с «Амуром».
Лучший плей-офф в карьере Токранова
Уроженец Альметьевска Василий Токранов в нынешнем плей-офф — один из главных индикаторов того, как прибавили в мощи билялетдиновские «барсы». Наряду с Азеведо и Гариповым, Василий серьезно добавил в мастерстве и хладнокровии, что позволило казанцам увеличить их наступательную силу.
Защитник в этом Кубке Гагарина буквально выгрыз себе место при розыгрыше лишнего и с тремя голами в активе идет в пятерке лучших снайперов в своем амплуа. Кроме того, от первого места в списке бомбардиров-защитников его отделяет всего 3 очка, которые он наверняка успеет набрать за как минимум четыре встречи с ЦСКА. У армейцев самым результативным оборонцем является Никита Нестеров с 5 (1+4) очками, а по количеству шайб — Мэт Робинсон, у него 2 гола.
Очевидно, что защита «барсов» играет острее на чужой половине площадки. Помимо Токранова, неплохо проявляют себя Атте Охтама и Никита Лямкин. Наконец-то за долгое время удалось открыть счет голам в плей-офф опытнейшему Андрею Маркову. Возрастной «монреалец», кажется, даже умудряется добавлять по ходу движения по сетке Кубка Гагарина. Возрождение такого «монстра», как Марков, — несомненный плюс в пользу «Ак Барса» в финальном раскладе.
Уже не «дырка»: прямо сейчас Гарипов сильнее Сорокина
Для голкиперов этих команд начало плей-офф получилось диаметрально противоположным. Один усиленно «сушил сухари» в противостоянии со «Спартаком», а другой был подобен «черной дыре», в которую без проблем залетали хабаровские «шайбы-бабочки». С тех пор статистика не слишком поменялась; по коэффициенту надежности Сорокин все еще держит пальму первенства. Однако прямо сейчас мало кто возьмется утверждать, что молодой кипер армейцев лучше Гарипова.
|Игрок
|Игры
|Броски
|% ОБ
|КН
|ВП
|Эмиль Гарипов
|14
|376
|93,6
|1,70
|849,04
|Илья Сорокин
|15
|320
|93,4
|1,45
|871:56
|Ларс Юханссон
|4
|89
|98,9
|0,3
|201:42
Принято считать, что спад у Сорокина произошел сугубо в серии против одноклубников из Питера, у которых атакующий потенциал куда серьезнее, чем у остальных команд лиги, но это далеко не так. Все началось с противостояния с «Йокеритом». Показатели Сорокина упали до того уровня (и даже ниже), который тот же Гарипов показывал в играх с «Амуром». Тогда Эмилю доставалось от болельщиков «Ак Барса», армейцу же многое списывают на усталость и питерский фактор. Но мы будем последовательны и отметим: Ларс Юханссон в играх со СКА появился неслучайно, Сорокин — сдал.
|Игрок
|1-й раунд %ОБ
|2-й раунд %ОБ
|3-й раунд %ОБ
|Итого %ОБ
|Эмиль Гарипов
|93,94
|94,48
|93,30
|93,6
|Илья Сорокин
|98,75
|92,21
|88,55
|93,4
Большинство — конек «барсов», а не ЦСКА
В это сложно поверить, но реализация большинства у «Ак Барса» куда лучше армейской. «Барсы» идут на 6-м месте по реализации численного преимущества, они распечатали ворота соперника 11 раз за 56 попыток. Столько же попыток имели армейцы, но проблем с реализацией у них куда больше — ее процент составляет мизерные 8,9%. А последний гол ЦСКА в большинстве был забит еще в серии с «Йокеритом».
Зато подопечные Игоря Никитина эффективнее разрушают чужое большинство. ЦСКА занимает 4-е место в лиге с 91,1%, у «Ак Барса» — 85,1%. Последний раз «барсы» пропускали в меньшинстве во втором матче серии с «Трактором». Тогда счет открыл Рихард Гюнге, и с тех пор ворота Гарипова поражались сугубо в равных составах.
Углубленная статистика: команды примерно равны
Для анализа командных действий в хоккейном мире принято применять углубленную статистику. К таковой можно отнести системы Corsi, PDO и оценку защитных действий через силовые приемы. Об этих системах мы подробно рассказывали в материале о «Нефтехимике», в котором было показано, за счет чего нижнекамцы так прибавили. Теперь точно так же оценим финальную пару «Ак Барс» — ЦСКА.
Сначала об атаке. Corsi-система придумана как альтернатива показателя +/-, и вместо голов здесь считаются все броски в сторону ворот. В результате вычислений и сложений всех данных оказалось, что атакующий потенциал у команд примерно на одном уровне. У «Ак Барса» этот показатель выше на два пункта, но все равно цифра за 50 является, по сути, топовой. Так что неслучайно именно эта пара встретилась в финальной схватке.
Что касается оборонительных действий и так называемого уровня везения, то здесь тоже небольшой перевес в пользу «барсов». Причем, рассматривая статистику по силовым приемам, стоит отметить, что армейцы не прочь похитовать у бортов, но при этом дают это делать и сопернику. «Ак Барс» в этом плане чуть осторожнее, из-за чего и возникает этот перевес в 5%. Коэффициент везения по нормам должен стремиться к цифре 100, однако показатель 102 также вполне адекватно отражает игру этих команд. В общем, и «Ак Барс», и ЦСКА заслуженно вышли в финал, хотя этому способствовала и доля везения.
|Команды
|Corsi
|Хиты, %
|PDO
|«Ак Барс»
|56,45
|51
|102,42
|ЦСКА
|54,29
|46
|102,97
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