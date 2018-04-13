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«Ак Барс» — ЦСКА в зеркале цифр

07:00, 13.04.2018 8

Статистические выкладки к финалу Кубка Гагарина

«Ак Барс» — ЦСКА в зеркале цифр Фото: Вадим Китаев (ak-bars.ru)

Финальная серия Кубка Гагарина начнется уже завтра. Сойдутся в ней две команды, похожие по стилю, но разные по содержанию и принципам построения игры. Чисто визуально состав «Ак Барса» смотрится предпочтительнее, чем у москвичей. Однако звездность ростера «решает» далеко не всегда, что и было доказано самими армейцами в финале Западной конференции. Анализ других составляющих игры завтрашних соперников — в материале «Реального времени».

Догонит ли бывший НХЛовец опытного КХЛовца

Когда речь заходит о решающей стадии чемпионата, на первый план выходит опыт игры на высоком уровне. В этом смысле у лидера текущей гонки бомбардиров Джастина Азеведо большое преимущество перед конкурентами. Канадец уже не раз играл в плей-офф, и не просто играл, а становился лучшим по голам и результативным передачам в своих командах. В «Ак Барсе» ему прежде не слишком удавалось поддержать свое реноме хищника в играх на выбывание, но сейчас его 7+14 особого удивления не вызывают. Давно ждали.

Игрок Клуб И Ш А О
Джастин Азеведо «Ак Барс» 14 7 14 21
Михаил Григоренко ЦСКА 16 9 3 12
Станислав Галиев «Ак Барс» 14 7 5 12
Иржи Секач «Ак Барс»
10 4 8 12
Кирилл Капризов ЦСКА 15 2 8 10

Таблица бомбардиров плей-офф с учетом только двух команд

А вот в гонке снайперов лидирующую позицию занимает форвард ЦСКА Михаил Григоренко. Нападающий, в этом сезоне вернувшийся из-за океана, наколотил в Кубке Гагарина уже девять шайб, причем делал это очень равномерно — три в ворота «Спартака», две в ворота «Йокерита» и четыре — питерскому СКА. Хотя Михаил и приехал из НХЛ, говорить об опыте его игры в плей-офф не приходится — его просто нет. Это первое выступление Михаила в гонке за трофеем, но, несмотря на это, ожидания от Григоренко очень большие. Лучшими у «барсов» по заброшенным шайбам являются все тот же Азеведо, а также Станислав Галиев — каждый отличился по семь раз. Между этими тремя хоккеистами, похоже, и развернется борьба за звание лучшего снайпера Кубка Гагарина.

Лидирует Азеведо и по количеству победных шайб, их в активе казанского канадца уже пять штук. У лучшего снайпера ЦСКА Григоренко таковых две, одна из которых забита еще во второй встрече с «Йокеритом» (2:0), а другая решила исход противостояния со СКА (3:2ОТ). Любопытно, что из семи победных шайб на двоих лишь одна пришлась на гостевую встречу — Азеведо отличился во второй хабаровской игре с «Амуром».

Лучший плей-офф в карьере Токранова

Уроженец Альметьевска Василий Токранов в нынешнем плей-офф — один из главных индикаторов того, как прибавили в мощи билялетдиновские «барсы». Наряду с Азеведо и Гариповым, Василий серьезно добавил в мастерстве и хладнокровии, что позволило казанцам увеличить их наступательную силу.

Защитник в этом Кубке Гагарина буквально выгрыз себе место при розыгрыше лишнего и с тремя голами в активе идет в пятерке лучших снайперов в своем амплуа. Кроме того, от первого места в списке бомбардиров-защитников его отделяет всего 3 очка, которые он наверняка успеет набрать за как минимум четыре встречи с ЦСКА. У армейцев самым результативным оборонцем является Никита Нестеров с 5 (1+4) очками, а по количеству шайб — Мэт Робинсон, у него 2 гола.

Очевидно, что защита «барсов» играет острее на чужой половине площадки. Помимо Токранова, неплохо проявляют себя Атте Охтама и Никита Лямкин. Наконец-то за долгое время удалось открыть счет голам в плей-офф опытнейшему Андрею Маркову. Возрастной «монреалец», кажется, даже умудряется добавлять по ходу движения по сетке Кубка Гагарина. Возрождение такого «монстра», как Марков, — несомненный плюс в пользу «Ак Барса» в финальном раскладе.

Уже не «дырка»: прямо сейчас Гарипов сильнее Сорокина

Для голкиперов этих команд начало плей-офф получилось диаметрально противоположным. Один усиленно «сушил сухари» в противостоянии со «Спартаком», а другой был подобен «черной дыре», в которую без проблем залетали хабаровские «шайбы-бабочки». С тех пор статистика не слишком поменялась; по коэффициенту надежности Сорокин все еще держит пальму первенства. Однако прямо сейчас мало кто возьмется утверждать, что молодой кипер армейцев лучше Гарипова.

Игрок Игры Броски % ОБ
 		КН ВП
Эмиль Гарипов 14 376 93,6 1,70 849,04
Илья Сорокин 15 320 93,4 1,45 871:56
Ларс Юханссон 4 89 98,9 0,3 201:42

Принято считать, что спад у Сорокина произошел сугубо в серии против одноклубников из Питера, у которых атакующий потенциал куда серьезнее, чем у остальных команд лиги, но это далеко не так. Все началось с противостояния с «Йокеритом». Показатели Сорокина упали до того уровня (и даже ниже), который тот же Гарипов показывал в играх с «Амуром». Тогда Эмилю доставалось от болельщиков «Ак Барса», армейцу же многое списывают на усталость и питерский фактор. Но мы будем последовательны и отметим: Ларс Юханссон в играх со СКА появился неслучайно, Сорокин — сдал.

Игрок 1-й раунд %ОБ
 		2-й раунд %ОБ
 		3-й раунд %ОБ
 		Итого %ОБ
Эмиль Гарипов 93,94 94,48 93,30 93,6
Илья Сорокин 98,75 92,21 88,55 93,4

Процент отражения бросков голкиперами команд в каждом отдельно взятом раунде плей-офф

Большинство — конек «барсов», а не ЦСКА

В это сложно поверить, но реализация большинства у «Ак Барса» куда лучше армейской. «Барсы» идут на 6-м месте по реализации численного преимущества, они распечатали ворота соперника 11 раз за 56 попыток. Столько же попыток имели армейцы, но проблем с реализацией у них куда больше — ее процент составляет мизерные 8,9%. А последний гол ЦСКА в большинстве был забит еще в серии с «Йокеритом».

Зато подопечные Игоря Никитина эффективнее разрушают чужое большинство. ЦСКА занимает 4-е место в лиге с 91,1%, у «Ак Барса» — 85,1%. Последний раз «барсы» пропускали в меньшинстве во втором матче серии с «Трактором». Тогда счет открыл Рихард Гюнге, и с тех пор ворота Гарипова поражались сугубо в равных составах.

Углубленная статистика: команды примерно равны

Для анализа командных действий в хоккейном мире принято применять углубленную статистику. К таковой можно отнести системы Corsi, PDO и оценку защитных действий через силовые приемы. Об этих системах мы подробно рассказывали в материале о «Нефтехимике», в котором было показано, за счет чего нижнекамцы так прибавили. Теперь точно так же оценим финальную пару «Ак Барс» — ЦСКА.

Сначала об атаке. Corsi-система придумана как альтернатива показателя +/-, и вместо голов здесь считаются все броски в сторону ворот. В результате вычислений и сложений всех данных оказалось, что атакующий потенциал у команд примерно на одном уровне. У «Ак Барса» этот показатель выше на два пункта, но все равно цифра за 50 является, по сути, топовой. Так что неслучайно именно эта пара встретилась в финальной схватке.

Что касается оборонительных действий и так называемого уровня везения, то здесь тоже небольшой перевес в пользу «барсов». Причем, рассматривая статистику по силовым приемам, стоит отметить, что армейцы не прочь похитовать у бортов, но при этом дают это делать и сопернику. «Ак Барс» в этом плане чуть осторожнее, из-за чего и возникает этот перевес в 5%. Коэффициент везения по нормам должен стремиться к цифре 100, однако показатель 102 также вполне адекватно отражает игру этих команд. В общем, и «Ак Барс», и ЦСКА заслуженно вышли в финал, хотя этому способствовала и доля везения.

Команды Corsi Хиты, % PDO
«Ак Барс» 56,45 51 102,42
ЦСКА 54,29 46 102,97
Зульфат Шафигуллин
СпортХоккей
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Ашыгасыз жэмэгэт, ашыгасыз. :)
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    Анонимно 13 апр
    Шулай шул...
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    Анонимно 13 апр
    Алдан кычкырган күкенең...))) Все же мы верим! Алга!
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  • Анонимно 13 апр
    Вот животом чую, что 2 место будет у ак барса
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    Анонимно 13 апр
    Живот предсказатель)))
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  • Анонимно 13 апр
    Не говорите гоп! Пока не перепрыгнули
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    Анонимно 13 апр
    Это наша фишка
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  • Анонимно 13 апр
    ак барс дважды обладатель кубка татарина а цска первый раз пробился в финал и поэтому лед зубами грызть будут за победу ак барсу придется тяжело чтоб кубок татарина завоевать
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