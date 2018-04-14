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Появился тизер фильма по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев»

19:10, 14.04.2018

В Сети появился тизер фильма режиссера Дмитрия Стрижевского по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев».

Планируется, что фильм выйдет во второй половине 2019 года. Жанр картины — подростковая драма.

Общий бюджет фильма, предположительно, должен составить 80 млн рублей. Создатели фильма объявили народный сбор средств на съемки. В съемках тизера приняли участие автор произведения, режиссер картины и будущие исполнители ролей.

Ранее писатель Шамиль Идиатуллин рассказывал, что в своей книге хотел показать, как жизнь воспринималась последним поколением советских пацанов. Подробнее — в материале «Реального времени».

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