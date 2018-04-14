Единственный депутат Госсовета РТ от ЛДПР Руслан Юсупов потерял за год около 2 млн рублей

Единственный депутат Госсовета РТ от ЛДПР Руслан Юсупов заработал в 2017 году 12,9 млн рублей. В его собственности несколько земельных участков, три жилых дома, три квартиры и другая недвижимость общей площадью около 9,6 тыс. кв. м. На нем зарегистрирован автомобиль Lexus RX 350.

Его супруга заработала 165,5 тыс. рублей. В ее пользовании квартира, участок и дом, общая площадь — 1,8 тыс. кв. м.

Сын имеет восьмую часть участка и дома. Дочь — половину квартиры.

В прошлом году доход Юсупова составил 14,9 млн рублей.