Самым богатым коммунистом Госсовета РТ оказался Александр Комисаров — 3,1 млн рублей

По итогам 2017 года наибольший доход среди троих представителей КПРФ в Госсовете Татарстана получил Александр Комисаров. Он задекларировал 3,15 млн рублей.

В сравнении с 2016 годом его доход вырос в два раза. Судя по всему, Комисаров продал пять земельных участков общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Так что у него в совместной с супругой собственности остался только участок на 776,25 кв. метров и дом в 397,9 кв. метров.

Также Комисаров купил еще один автомобиль. К Kia Sportage 2011 года добавилась Toyota Camry 2017 года.

Что касается его коллег по фракции Хафиза Миргалимова и Артема Прокофьева, то их доходы существенно не изменились. Миргалимов отчитался о 2,7 млн рублей (+120,7 тыс. рублей за год). Прокофьев задекларировал 2,5 млн рублей (+50 тыс. рублей).