Новости общества

20:24 МСК
Новости раздела
Общество

Самым богатым коммунистом Госсовета РТ оказался Александр Комисаров — 3,1 млн рублей

15:26, 14.04.2018 2
Самым богатым коммунистом Госсовета РТ оказался Александр Комисаров — 3,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

По итогам 2017 года наибольший доход среди троих представителей КПРФ в Госсовете Татарстана получил Александр Комисаров. Он задекларировал 3,15 млн рублей.

В сравнении с 2016 годом его доход вырос в два раза. Судя по всему, Комисаров продал пять земельных участков общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Так что у него в совместной с супругой собственности остался только участок на 776,25 кв. метров и дом в 397,9 кв. метров.

Также Комисаров купил еще один автомобиль. К Kia Sportage 2011 года добавилась Toyota Camry 2017 года.

Что касается его коллег по фракции Хафиза Миргалимова и Артема Прокофьева, то их доходы существенно не изменились. Миргалимов отчитался о 2,7 млн рублей (+120,7 тыс. рублей за год). Прокофьев задекларировал 2,5 млн рублей (+50 тыс. рублей).

ОбществоЭкономикаАналитика Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Нет на этих подлецов Сталина И В
    Ответить
    Анонимно 18 апр
    и я с вами соверщенно согласна
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан