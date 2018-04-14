Доходы главы «Водоканала» составили почти 2,4 миллиона рублей

Доходы депутата Госсовета РТ и главы МУП «Водоканал» Андрея Егорова почти не изменились в прошлом году и составили почти 2,4 миллиона рублей. В его собственности участок, дом, квартира и другая недвижимость общей площадью более 2 тыс. кв. м. У него одна машина Honda Gl, мотоцикл «Урал» и прицеп. Данные опубликованы на сайте Госсовета РТ.

Доход его супруги составил 1,5 млн рублей за год. В ее собственности земельный участок и две квартиры, еще одна — на сыне. Общая площадь недвижимости — около 3,9 тыс. кв. метров. Также в собственности автомобиль Kia Hm Mohave.

В прошлом году доход Егорова составил около 2 млн рублей. Его супруги — 493 тыс. рублей.