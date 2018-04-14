Следком просит арестовать бывшего вице-премьера Татарстана до 9 июля

Фото: Реальное время

В Советский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставлен бывший вице-премьер Татарстана и бывший директор департамента строительства Москвы Владимир Швецов. Как сообщает из суда журналист «Реального времени», Следком просит арестовать задержанного до 9 июля.

Напомним, Швецов был задержан 12 апреля в здании Следкома, куда был приглашен на допрос. Это уже второе задержание — в январе этого года его уже задерживали на 48 часов, однако после экстренной госпитализации подозреваемого следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об его аресте.

На сегодняшний день следствие подозревает Швецова в причастности к трем эпизодам преступлений. Первый — по мошенничеству и превышению должностных полномочий с уводом залогового имущества некогда полугосударственного автотранспортного предприятия «ПАК» на 60 млн рублей, второй — по мошенничеству с получением субсидий на поддержку молодых специалистов аграрного сектора, третий — по мошенничеству с получением квартиры.

Вину подозреваемый не признает.

Как ранее сообщало «Реальное время», уголовное преследование семьи Швецовых началось в ноябре 2017 года. С того времени под домашним арестом находится сын бывшего вице-премьера РТ — Владимир Швецов-младший, гендиректор компании «Союздорстрой 10». Он обвиняется по первому эпизоду на 60 млн рублей и безвозмездной передаче имущества компании «ПАК-инвест». Его сестра Эллина Шайер также привлекается к ответственности по первому эпизоду, а еще по эпизоду с субсидиями, который инкриминируют и ее отцу.