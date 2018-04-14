В 2017 году депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин заработал 13,5 млн рублей

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана Александр Сидякин в 2017 году заработал 13,5 млн рублей. Информация о этом содержится на сайте нижней палаты парламента.

Супруга чиновника за указанный период задекларировала доход в 214,2 тыс. рублей.

У Сидякина в собственности имеется машино-место, у его жены — три садовых земельных участка и квартира.

За 2016 год депутат Сидякин заработал 9,6 млн рублей, его жена — 311 тыс. рублей.