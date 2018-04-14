Подразделение Samsung по ошибке раздало сотрудникам акции на $105 миллиардов

На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co., которая является подразделением корпорации Samsung, по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд.

Как сообщает Bloomberg, вместо того, что бы выдать своим сотрудникам по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, компания ошибочно передала им по 1000 акций Samsung Securities. В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций, примерно на $105 млрд. Ошибка была замечена компанией через 37 минут, после чего выданные по ошибке акции были заблокированы.

Этот инцидент называют одним из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

Раннее Samsung запатентовал гибрид смартфона и мини-планшета.