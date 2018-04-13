В 2017 году доход Пескова составил 14,3 млн рублей

Доход пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в 2017 году составил 14,3 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Кремля, в его собственности две квартиры площадью 111,7 и 112,5 кв. м., 1\2 доля в еще одной квартире, парковочное место. Также пресс-секретарь имеет автомобиль Mercedes-Benz V250 и снегоболотоход can-am.

Супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, в 2017 году заработала 200,3 млн рублей. У нее в собственности есть два земельных участка, два жилых дома, четыре дома и несколько автомобилей.

Ранее стало известно, что доходы Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей.