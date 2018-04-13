Сызрань официально получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Документ 12 апреля подписал врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарский области Александр Нефедов. Постановление вступит в законную силу через 10 дней со дня его официального опубликования.



Сызрань основана в 1683 году. С 1796 года имеет статус города. Сызрань сохранила облик купеческого волжского города XIX века. Она обладала статусом исторического населенного пункта России, однако в 2010 году утратила его. На территории Сызрани расположено 143 памятника истории, культуры, архитектуры.