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Сызрань официально получила статус исторического поселения

16:59, 13.04.2018
Сызрань официально получила статус исторического поселения
Фото: ru.wikipedia.org / Павел Котов

Сызрань получила статус исторического поселения регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Документ 12 апреля подписал врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарский области Александр Нефедов. Постановление вступит в законную силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Сызрань основана в 1683 году. С 1796 года имеет статус города. Сызрань сохранила облик купеческого волжского города XIX века. Она обладала статусом исторического населенного пункта России, однако в 2010 году утратила его. На территории Сызрани расположено 143 памятника истории, культуры, архитектуры.

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