Правительство Удмуртии присоединит к ДП «Ижевское» еще четыре предприятия республики

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов поручил присоединить к АО «Дорожное предприятие «Ижевское» еще четыре предприятия. Они уже находятся в подчинении у ДП «Ижевское».

Минземимущества республики должно реорганизовать компании, присоединив АО «Сарапульское дорожное предприятие», АО «Увинское дорожное предприятие», АО «Можгинское дорожное предприятие» и АО «Глазовский дормостстрой» к ДП «Ижевское», пишет «Коммерсант».

Таким образом власти рассчитывают провести оптимизацию расходов на управление хозяйственными обществами дорожной отрасли республики.

Ранее сообщалось, что «ВЭБ-Капитал» оценил принадлежащие Удмуртии «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» в 3 млрд рублей. Власти республики намерены приватизировать предприятия.

Напомним, что в совет директоров «Глазовского дормостстроя» входит дочь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по обвинению во взяточничестве.