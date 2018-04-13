Зампредседателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может покинуть свой пост

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Валентина Шабалина может покинуть свой пост. Вопрос об ее отставке внесен в предварительную повестку заседания постоянной комиссии Городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Докладчиком по нему выступит председатель контрольно-счетной палаты города Ирина Семашко. О причинах освобождения от должности Шабалиной не сообщается.



Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в мае сменится руководитель комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами. Сейчас этот пост занимает Валентина Никулина. Кроме того, по словам Панова, изменится и структура комитета.