В Мордовии в 2018 году проведут капремонт 148 домов

В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 148 домов. Об этом сегодня в послании к Госсобранию заявил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

По его словам, это позволит улучшить жилищные условия 14 тысяч жителей республики.

Глава Мордовии подчеркнул, что предназначенные для этого средства должны расходоваться максимально эффективно. Поэтому в разработке сметы и контроле работ должны участвовать собственники и наниматели жилых помещений.

Напомним, что в прошлом году в Саранске капитально отремонтировали 139 многоквартирных домов. Общая сумма затраченных на ремонт средств составила 475 млн рублей.