В Саранске за прошлый год провели капитальный ремонт 139 домов

В Саранске в 2017 году капитально отремонтировали 139 многоквартирных домов. Об этом на сессии Городского совета рассказал мэр Саранска Петр Тултаев.

Общая сумма затраченных на ремонт средств составила 475 млн рублей. Большая часть — около 170 млн рублей — ушла на ремонт кровли. Еще 108 млн рублей потрачено на ремонт или замену лифтового оборудования. Примерно в 3,5 млн рублей обошлась реконструкция внутридомовых инженерных коммуникаций в пяти домах, передают «Известия Мордовии».

Кроме того, в прошлом году вырос процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Общий объем начислений (с учетом муниципального жилья) составил более 565 млн рублей, из которых 523 миллиона (93%) было оплачено жителями города. В 2016 году этот показатель равнялся 84%.