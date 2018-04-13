Кадыров предложил продлить президентский срок для Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что народ, Совет Федерации, Госдума и другие государственные институты должны инициировать и принять решение о продлении сроков главы государства.



«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы», — цитирует «Интерфакс» Кадырова.

По словам главы Чечни, такие изменения все поддержат.

«Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина!» — добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая.