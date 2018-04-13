Спикер Госсовета Удмуртии раскритиковал Минстрой за непрочные стены

Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов раскритиковал деятельность Минстроя республики за плохую проверку качества материалов. По его словам, ячеистый бетон из других регионов не соответствует нормативам.

«Получается, у нас сегодня прочность стен не соответствует тому, что указано было в паспортах», — приводит «Коммерсант» слова главы регионального парламента.

Он напомнил и.о. министра строительства УР Ивану Ястребу, что направлял просьбы провести проверки материалов, закупаемых в других регионах. Прасолов подчеркнул, что бетон не соответствует нормам.

Ястреб воспринял претензии как укор в поддержке производителей из других регионов. Однако Прасолов уточнил, что говорит именно об опасности строительства из некачественных материалов.

Издание напомнило, что в 2016 году Прасолов обращал внимание тогдашнего министра Ивана Новикова на необходимость поддержки местных производителей строительных материалов. В то время он руководил фракцией «Единой России» в Госсовете и возглавлял ФГУП «УССТ N8 при Спецстрое России».

Напомним, что в Удмуртии объемы жилищного строительства снизились почти на 20%.