Новости общества

20:33 МСК
Новости раздела
Общество

Спикер Госсовета Удмуртии раскритиковал Минстрой за непрочные стены

14:07, 13.04.2018
Спикер Госсовета Удмуртии раскритиковал Минстрой за непрочные стены
Фото: udmgossovet.ru

Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов раскритиковал деятельность Минстроя республики за плохую проверку качества материалов. По его словам, ячеистый бетон из других регионов не соответствует нормативам.

«Получается, у нас сегодня прочность стен не соответствует тому, что указано было в паспортах», — приводит «Коммерсант» слова главы регионального парламента.

Он напомнил и.о. министра строительства УР Ивану Ястребу, что направлял просьбы провести проверки материалов, закупаемых в других регионах. Прасолов подчеркнул, что бетон не соответствует нормам.

Ястреб воспринял претензии как укор в поддержке производителей из других регионов. Однако Прасолов уточнил, что говорит именно об опасности строительства из некачественных материалов.

Издание напомнило, что в 2016 году Прасолов обращал внимание тогдашнего министра Ивана Новикова на необходимость поддержки местных производителей строительных материалов. В то время он руководил фракцией «Единой России» в Госсовете и возглавлял ФГУП «УССТ N8 при Спецстрое России».

Напомним, что в Удмуртии объемы жилищного строительства снизились почти на 20%.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан