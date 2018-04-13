В Мордовии к ЧМ-2018 введут безналичную оплату проезда в общественном транспорте

В Мордовии до 1 июня необходимо внедрить систему безналичной оплаты за проезд на общественном транспорте. Об этом сегодня в послании к Госсобранию заявил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Глава республики подчеркнул, что работа общественного транспорта, такси и автобусов-шаттлов во время чемпионата мира по футболу должна быть бесперебойной.

Волков также потребовал как можно быстрее завершить благоустройство прилегающей к стадиону «Мордовия Арена» территории. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить гостиничному комплексу «Тавла».

Напомним, что на днях стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

