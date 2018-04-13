Новости общества

20:33 МСК
Новости раздела
Общество

В Мордовии к ЧМ-2018 введут безналичную оплату проезда в общественном транспорте

13:42, 13.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Мордовии к ЧМ-2018 введут безналичную оплату проезда в общественном транспорте
Фото: kremlin.ru

В Мордовии до 1 июня необходимо внедрить систему безналичной оплаты за проезд на общественном транспорте. Об этом сегодня в послании к Госсобранию заявил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Глава республики подчеркнул, что работа общественного транспорта, такси и автобусов-шаттлов во время чемпионата мира по футболу должна быть бесперебойной.

Волков также потребовал как можно быстрее завершить благоустройство прилегающей к стадиону «Мордовия Арена» территории. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить гостиничному комплексу «Тавла».

Напомним, что на днях стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан