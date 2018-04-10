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«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

00:24, 10.04.2018
«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Фото: minsport.gov.ru

Стадион «Мордовия Арена», который находится в Саранске, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он был построен к чемпионату мира по футболу.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, тестовый матч на арене состоится 21 апреля. В нем сыграют команды ПФЛ «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе в рамках группового этапа сыграют сборные Перу и Дании, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.

Ранее глава Минспорта РТ Владимир Леонов сообщил, что стадион «Казань Арена» на 95% готов принять матчи чемпионата мира по футболу.

СпортФутбол
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