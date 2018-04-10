«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион «Мордовия Арена», который находится в Саранске, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он был построен к чемпионату мира по футболу.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, тестовый матч на арене состоится 21 апреля. В нем сыграют команды ПФЛ «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе в рамках группового этапа сыграют сборные Перу и Дании, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.

Ранее глава Минспорта РТ Владимир Леонов сообщил, что стадион «Казань Арена» на 95% готов принять матчи чемпионата мира по футболу.