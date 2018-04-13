ФНС: долги по налогу на имущество в Башкирии достигли 2,4 миллиарда рублей

Башкортостанское управление Федеральной налоговой службы (УФНС по РБ) проведет рейды в связи с большим объемом долгов по налогу на имущество. Общая сумма долга оценивается в 2,4 млрд рублей.

Из них 1,6 млрд рублей составляет долг по транспортному налогу, сообщает пресс-служба ведомства.

Совместные с судебными приставами рейды начнутся с 16 апреля. У должников могут арестовать имущество. ФНС планирует продать арестованное имущество в счет уплаты долга.

«Во избежание возникновения проблемных ситуаций и неожиданных визитов судебных приставов и налоговиков просим граждан вовремя исполнять свою обязанность по уплате налогов», — отмечают в налоговой.

Напомним, что в январе правительство Башкирии пообещало жителям республики отсрочку по налогу на имущество. Власти РБ решили начислять пени за просрочку налогов за 2016 год только с 1 июля 2018 года.