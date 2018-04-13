Компания «Стройинвест» потребовала от мэрии Уфы 2 миллиарда рублей

Арбитражный суд Башкирии назначил на 7 мая заседание по иску ООО «Стройинвест» к администрации Уфы. Компания требует от городских властей 2,06 млрд рублей.

На судебном заседании планируется рассмотреть заключение привлеченного к делу эксперта.

«Стройинвест» потребовал от мэрии Уфы 80,265 млн рублей убытков, понесенных при расселении жилых домов. Еще 1,98 млрд рублей в компании хотят получить как компенсацию упущенной выгоды, следует из материалов суда.

Также застройщик потребовал расторгнуть договор о развитии территории, ограниченной улицами Гоголя, Пушкина, Карла Маркса и Заки Валиди.

Одновременно арбитраж направил в апелляционную инстанцию жалобу администрации Уфы. Она будет рассмотрена уже после решения по иску.



Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Стройинвест» учрежден в Уфе в 2014 году, осуществляет разработку гравийных и песчаных карьеров, добычу глины и каолина. Владельцем компании является ее директор Наиль Ганеев.