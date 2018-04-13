МСЗ в Татарстане рассчитан на 550 тысяч тонн мусора
Генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев на пресс-конференции рассказал о мусоросжигательном заводе, который планируют построить в Татарстане:
— Планируемый срок сдачи объекта — 2022 год. МСЗ рассчитан на 550 тысяч тонн мусора. Завод будет вырабатывать 55 мегаватт, — пояснил Тимофеев.
С его слов, на завод будут отправлять только те отходы, которые невозможно переработать: «Это финальная стадия переработки отходов. На первом этапе будут активно внедрять раздельный сбор мусора».
Также Тимофеев добавил, что стоимость объекта — 28 млрд рублей.
Справка
ООО «АГК-1» — компания из структуры «Ростеха». Получила право строить МСЗ в Татарстане.
комментарии