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МСЗ в Татарстане рассчитан на 550 тысяч тонн мусора

10:25, 13.04.2018 1
МСЗ в Татарстане рассчитан на 550 тысяч тонн мусора
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев на пресс-конференции рассказал о мусоросжигательном заводе, который планируют построить в Татарстане:

— Планируемый срок сдачи объекта — 2022 год. МСЗ рассчитан на 550 тысяч тонн мусора. Завод будет вырабатывать 55 мегаватт, — пояснил Тимофеев.

С его слов, на завод будут отправлять только те отходы, которые невозможно переработать: «Это финальная стадия переработки отходов. На первом этапе будут активно внедрять раздельный сбор мусора».

Также Тимофеев добавил, что стоимость объекта — 28 млрд рублей.

Справка

ООО «АГК-1» — компания из структуры «Ростеха». Получила право строить МСЗ в Татарстане.

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