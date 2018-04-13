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«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» $15 миллиардов

09:11, 13.04.2018 2
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» $15 миллиардов
Фото: flickr.com

«Нафтогаз» рассчитывает получить от «Газпрома» компенсацию в $15 млрд в случае пересмотра тарифа на транзит российского газа через Украину, сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что тариф, по которому платит «Газпром» до 2019 года, не покрывает расходы на транзит газа. В связи с этим украинская компания планирует пересмотреть тариф и попросить компенсацию за расходы.

Кроме того, в «Нафтогазе» считают, что возможное взыскание станет стимулом для продления контракта «Газпромом».

Напомним, сейчас компании ведут переговоры о новом транзитном договоре. Компании уже обсуждают условия поставок газа в Европу через Украину после 2019 года.

ПромышленностьЭнергетика
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    А что за здание на фото непрезентабельное, что не смогли покрасивше фото Газпрома раздобыть?
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    Анонимно 13 апр
    Это для суда, с бедный Газпром, взять нечего.
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