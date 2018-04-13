В Балтийском море разбился военный вертолет Ка-29

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Обнаружено тело одного погибшего. ТАСС уточняет, что пропал военный вертолет Ка-29.

«В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — цитирует источника в экстренных службах «РИА Новости».

В среду, 11 апреля, в результате жесткой посадки вертолета в Хабаровске погибли 6 человек. Еще ранее в Чеченской Республике потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб с людьми на борту.