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В результате жесткой посадки вертолета в Хабаровске погибли 6 человек

07:18, 11.04.2018
В результате жесткой посадки вертолета в Хабаровске погибли 6 человек
Фото: скриншот видео

Вертолет упал сегодня в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенной — Хирургической. Здания и сооружения не пострадали. Однако человеческих жертв избежать не удалось.

В Дальневосточном следственном управлении СК России рассказали, что в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 в Хабаровске погибли все 6 членов экипажа, передает «РИА Новости».










Главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка подтвердил агентству информацию ведомства о погибших.

Ранее в Чеченской Республике потерпел крушение вертолет Ми-8 одной из спецслужб с людьми на борту.

Происшествия
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