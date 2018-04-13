Россияне смогут получить материальную помощь от государства без справок от УК

Новые поправки в закон могут облегчить получение материальной помощи малоимущим гражданам. Согласно проекту, россиянам не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — этим займутся чиновники. Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении уже в мае-июне.

Сейчас деньги на оплату коммунальных услуг получают те, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода. Субсидия предоставляется только на полгода, затем процесс оформления бумаг приходится повторять. Однако данные, которые указываются в справках, не всегда достоверные и актуальные. В связи с этим разрабатывается схема получения «свежих» данных напрямую госслужащими, сообщают «Известия».

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