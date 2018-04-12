«КЗСК-силикон» не выплатит в ближайшие месяцы долги по зарплате

В ближайшие месяцы «КЗСК-силикон» не сможет выплатить долги по зарплате и пособия по увольнению, а также заплатить соответствующие налоги и взносы из-за отсутствия средств на счете. Об этом сообщается в протоколе собрания работников предприятия, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



При этом Аркадий Черкасов в лице конкурсного управляющего ОАО «Казанский завод синтетического каучука» заявил, что задолженность перед сотрудниками будут погашать в приоритетном порядке. Черкасов также пообещал не получать вознаграждение до выплаты долгов по зарплате.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука».