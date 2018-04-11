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Паводок в Башкирии затронул еще около 100 домов

11:29, 11.04.2018
Паводок в Башкирии затронул еще около 100 домов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зона паводка в Башкирии расширяется, за сутки спасатели зарегистрировали около 100 случаев подтопления домов, придомовых территорий и участков дорог.

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, с 1 апреля зарегистрировано более 400 случаев подтопления. Один дом в республике был затоплен полностью.

В ведомстве отмечают, что с 1 апреля вскрылись реки Стерля, Ашкадар, Белая и Демат. Также вскрылись Касмарка, Большой Ик, Бирь, Кынгыр, Зилим и Уршак.

По данным Башгидпромета, в Уфе уровень Белой поднялся на 102 см. Наибольший подъем уровня воды наблюдался на реке Усень в районе Туймазов: река поднялась на 144 см.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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