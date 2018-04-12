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Сотрудники МЧС РТ взорвали лед на реке Берле

18:02, 12.04.2018
Сотрудники МЧС РТ взорвали лед на реке Берле
Фото: mchs.tatarstan.ru

Для предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану организовали взрывные работы на затороопасном участке на реке Берле, возле населенного пункта Бурундуки.

В мероприятиях приняли участие взрывники Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Всего они заложили около 40 кг взрывчатых веществ.

«Небольшая речка превратилась в настоящий водяной поток, зажатый в ледяных торосах толщиной более метра. Из-за ледяного затора воде сложно уходить по руслу, поэтому она начала разливаться и топить жилые дома и приусадебные участки, находящиеся в низине», — сообщила пресс-служба МЧС.

В результате подъема воды в реке Берле в селе Бурундуки подтопило три частных жилых дома и 27 приусадебных участков. К настоящему времени вода убыла уже на 80—85 см, а жители вернулись в свои дома.

Ранее стало известно, что под подтопление попали четыре муниципальных района Татарстана.

Происшествия Татарстан
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