Сотрудники МЧС РТ взорвали лед на реке Берле

Для предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану организовали взрывные работы на затороопасном участке на реке Берле, возле населенного пункта Бурундуки.



В мероприятиях приняли участие взрывники Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Всего они заложили около 40 кг взрывчатых веществ.

«Небольшая речка превратилась в настоящий водяной поток, зажатый в ледяных торосах толщиной более метра. Из-за ледяного затора воде сложно уходить по руслу, поэтому она начала разливаться и топить жилые дома и приусадебные участки, находящиеся в низине», — сообщила пресс-служба МЧС.

В результате подъема воды в реке Берле в селе Бурундуки подтопило три частных жилых дома и 27 приусадебных участков. К настоящему времени вода убыла уже на 80—85 см, а жители вернулись в свои дома.

Ранее стало известно, что под подтопление попали четыре муниципальных района Татарстана.