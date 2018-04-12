Кировский Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве по видео с избиением инвалида подростками

В Кирове Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» после публикации видеозаписи, на которой подростки избивают инвалида.

Оперативники установили личности подозреваемых. Решается вопрос об их задержании, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года в Кирово-Чепецке двое молодых людей 16 и 18 лет напали на мужчину 1963 года рождения. Отмечается, что пострадавший является инвалидом второй группы.

В СКР полагают, что подозреваемые не были знакомы с потерпевшим. Они брызнули ему в лицо из аэрозольного баллончика и стали наносить удары.

«По предварительным данным, имеются и иные эпизоды совершения хулиганских действий с их стороны», — отмечают в СКР.