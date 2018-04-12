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Глава Ижевска призвал изымать товар нелегальных уличных торговцев

16:59, 12.04.2018 5
Глава Ижевска призвал изымать товар нелегальных уличных торговцев
Фото: izh.ru

Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал изымать товар нелегальных уличных торговцев. Он убежден, что это позволит эффективнее бороться с несанкционированной торговлей.

«Наша задача — искоренить незаконную торговлю, которая сейчас процветает в городе, определить механизмы борьбы с нарушителями. Нам нужно в полной мере использовать свои полномочия для решения этого вопроса, привлекать к работе все заинтересованные ведомства», — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации города.

Начальник управления муниципальной милиции Рустам Маликов рассказал, что за 3 месяца 2018 года за незаконную торговлю выписано штрафов на общую сумму 620 тысяч рублей.

С начала года проведено более 100 межведомственных рейдов по местам несанкционированной торговли.

В настоящее время за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц, 10—15 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и 15— 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Напомним, что в 2015 году в Татарстане произошел скандал, связанный с несанкционированной торговлей. Сотрудники рынка в Бавлах выгнали пенсионера, торговавшего картошкой на его территории без соответствующего разрешения. 82-летний старик скончался от сердечного приступа.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Давно пора
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  • Анонимно 12 апр
    В настоящее время за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц, 10—15 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и 15— 100 тысяч рублей — для юрлиц.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/95747-glava-izhevska-prizval-izymat-tovar-nelegalnyh-ulichnyh-torgovcev

    Наши еще оказываются "лапочки"! В Удмуртии штрафы в пять раз выше. А по поводу "изъятия" товара, то туда бы наших прокуроров, они бы им быстро мозги вправили! Изымать можно только "орудия преступления".
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  • Анонимно 12 апр
    Надо глав таких "изымать".. Сколько предприятий платит зарплату " в конвертах", премированием, надбавками, а официальная ставка оплаты труда нищебродская - вот с ними в начале разберитесь.. А то превратиться это сейчас в изъятие у пенсионеров продуктов, которые они себе на зиму заготовили и из-за нищенской пенсии вынуждены свои запасы продавать.
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  • Анонимно 12 апр
    ну а как же бабушки??
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  • Анонимно 13 апр
    Тюрина в отставку, без права предпринимательства, сразу на пенсию
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