Глава Ижевска призвал изымать товар нелегальных уличных торговцев

Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал изымать товар нелегальных уличных торговцев. Он убежден, что это позволит эффективнее бороться с несанкционированной торговлей.

«Наша задача — искоренить незаконную торговлю, которая сейчас процветает в городе, определить механизмы борьбы с нарушителями. Нам нужно в полной мере использовать свои полномочия для решения этого вопроса, привлекать к работе все заинтересованные ведомства», — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации города.

Начальник управления муниципальной милиции Рустам Маликов рассказал, что за 3 месяца 2018 года за незаконную торговлю выписано штрафов на общую сумму 620 тысяч рублей.

С начала года проведено более 100 межведомственных рейдов по местам несанкционированной торговли.

В настоящее время за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц, 10—15 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и 15— 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Напомним, что в 2015 году в Татарстане произошел скандал, связанный с несанкционированной торговлей. Сотрудники рынка в Бавлах выгнали пенсионера, торговавшего картошкой на его территории без соответствующего разрешения. 82-летний старик скончался от сердечного приступа.