Глава Минздрава Пермского края: приемное отделение МСЧ №9 напоминает фильм ужасов

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев после посещения приемного отделения МСЧ №9 поручил перенести его на первый этаж. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Состояние учреждения сейчас оставляет желать лучшего, надо многое делать в плане ремонтов и дополнительного оснащения. Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приемник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь», — отметил Матвеев.



По его словам, принято решение перенести приемное отделение на первый этаж и организовать полноценные диагностические палаты.

Также он предложил создать в больнице помимо травматологии нейрохирургическое отделение и расширить лечебные площади. Для этого, по словам главы Минздрава, необходимо сосредоточить медицинскую деятельность в больших корпусах, а для административных помещений использовать пустующие здания.

Напомним, ранее правительство РФ выделило субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 22 регионах, в том числе в Пермском крае.