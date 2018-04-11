Бывший гендиректор «Лады»: «За четыре года нам удалось вернуть жизнь в школу клуба»

Бывший генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин на официальном сайте клуба выступил с обращением к болельщикам.

«Позади остались четыре сезона выступления «Лады» в КХЛ, и мы благодарны любителям хоккея Тольятти за то, что все это непростое время они, несмотря ни на что, верили в команду и поддерживали ее при не самых лучших результатах.

Считаю, что полные трибуны «Лада-Арены» — лишнее доказательство того, что Тольятти — это город хоккея, а поход на матчи «Лады» за эти годы стал по-настоящему семейным событием и праздником. И, конечно, ничего этого бы не было без верных болельщиков, которые любят и понимают хоккей и являются одними из лучших в стране.

За четыре года нам удалось вернуть жизнь в школу «Лады», которая оказалась буквально разграблена в 2010 году. Теперь наши воспитанники, как и в лучшие годы, вновь регулярно вызываются в юниорские и молодежную сборные России. Нельзя не сказать о взлете Дениса Зернова, который в системе «Лады» дорос до вызова в олимпийскую сборную России на матчи Еврочелленджа.

Еще раз хотел бы выразить слова благодарности болельщикам, «Ладе» действительно повезло, что у нее есть такая поддержка», — сказал Вдовин.

Напомним, что по итогам «регулярного» сезона руководство КХЛ приняло решение исключить тольяттинскую «Ладу» и «Югру»из Ханты-Мансийска из числа команд лиги, а Владимир Вдовин был уволен с поста генерального директора ХК «Лада».