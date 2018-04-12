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Таксисты Казани устроили бойкот

08:29, 12.04.2018
Таксисты Казани устроили бойкот
Фото: flickr.com

Таксисты Казани присоединились к всероссийской забастовке и устроили 10 апреля бойкот крупным сервисам-агрегаторам и не принимали от них заказы.

Работники провели забастовку достаточно мирно, так как она несла скорее информационный характер. Сотрудники высказали недовольство увеличенной до 30% комиссией за использование приложений.

Кроме того, водители просили проверить иностранцев на наличие лицензии. Сейчас сервисы не несут ответственности за подключение таких таксистов, так как это делается через таксомоторные компании-партнеры, сообщают «Известия».

Ранее ФАС начала расследование дела о картельном сговоре такси-агрегаторов. Служба попросила компании рассказать о причинах роста цен на транспортные услуги.

Происшествия Татарстан
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