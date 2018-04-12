Таксисты Казани устроили бойкот
Таксисты Казани присоединились к всероссийской забастовке и устроили 10 апреля бойкот крупным сервисам-агрегаторам и не принимали от них заказы.
Работники провели забастовку достаточно мирно, так как она несла скорее информационный характер. Сотрудники высказали недовольство увеличенной до 30% комиссией за использование приложений.
Кроме того, водители просили проверить иностранцев на наличие лицензии. Сейчас сервисы не несут ответственности за подключение таких таксистов, так как это делается через таксомоторные компании-партнеры, сообщают «Известия».
Ранее ФАС начала расследование дела о картельном сговоре такси-агрегаторов. Служба попросила компании рассказать о причинах роста цен на транспортные услуги.Происшествия Татарстан
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