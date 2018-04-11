В полуфинале Лиги чемпионов «Зенит-Казань» встретится с «Перуджей»

В полуфинале Лиги чемпионов казанский волейбольный клуб «Зенит» встретится с «Перуджей» из Италии.

Итальянская команда уступила новосибирскому «Локомотиву» в ответном матче «Раунда шести» со счетом 3:2. При этом в первом матче сильнее оказались итальянцы (3:1), обеспечив выход в полуфинал.

Напомним, «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов пройдет 12—13 мая в «Баскет-холле». В первом матче полуфинала встретятся «Зенит-Казань» и «Перуджа». Во втором полуфинале — польская «Закса» и победитель пары «Трентино» — «Чивитанова».