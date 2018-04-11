ФСБ Башкирии: готовившим теракты на избирательных участках уже предъявлены обвинения

В УФСБ по Башкирии раскрыли подробности задержания правых радикалов, готовивших теракты на избирательных участках в республике. Им уже предъявлены обвинения в незаконном обороте взрывчатки и подготовке теракта.

«14 марта сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена попытка подготовки террористических актов на избирательных участках Уфы жителями региона, являющимися членами праворадикальной группировки», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Оба задержанных уже помещены под стражу.

По данным ФСБ, обвиняемые готовили теракты «по мотивам неприятия существующей власти в стране». Таким образом радикалы хотели дестабилизировать обстановку и сорвать выборы. Кроме взрывов они хотели устроить поджоги в местах скопления людей.

В ходе обысков изъяты подготовленные самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения теракта.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в Башкирии оперативники задержали двоих правых радикалов, готовивших теракты на избирательных участках во время выборов президента РФ.