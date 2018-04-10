Бортников: в Башкирии правые радикалы готовили теракт на день выборов

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в марте спецслужбы пресекли два теракта на территории Башкирии. По его словам, два члена праворадикального движения готовили взрывы на избирательных участках во время выборов президента РФ.

На заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) Бортников рассказал, что сотрудники ФСБ задержали в Башкирии двух членов праворадикальной группировки. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности, передает ТАСС.

Напомним, на этом же заседании глава ФСБ также рассказал, что ликвидированные в Саратове террористы состояли в ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Они готовили теракт в одном из торговых центров города.