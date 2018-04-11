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Комментатор матча «Химки» — УНИКС: «Моя совесть чиста. Я не болею ни за одну из команд Единой лиги»

15:38, 11.04.2018 1

Руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов ответил на критику со стороны руководства Единой лиги ВТБ относительно своей работы на телевидении. Ранее лига направила письмо в дирекцию телеканала «Матч ТВ», обратив внимание, что комментаторы матча «Химки» — УНИКС поддерживали одну из команд.

«Моя совесть чиста. Чтобы ни говорили, я не болею ни за одну из команд Единой лиги. Я за красивый баскетбол, и если игроки какого-то клуба имеют больше красивых моментов, значит, и эмоций в их адрес будет чуть больше.

А если кто-то сидит с калькулятором и считает, в пользу какой из команд комментатор сделал больше положительных высказываний, — наверное, этот человек не любит баскетбол», — цитирует Моргунова газета «Известия».

Напомним, ранее с критикой в адрес комментаторов матча «Химки» — УНИКС также выступил бывший игрок казанского УНИКСа Амиран Амирханов.

СпортБаскетбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Против татарских команд это комментаторы всех видов спорта в России
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