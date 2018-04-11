Комментатор матча «Химки» — УНИКС: «Моя совесть чиста. Я не болею ни за одну из команд Единой лиги»

Руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов ответил на критику со стороны руководства Единой лиги ВТБ относительно своей работы на телевидении. Ранее лига направила письмо в дирекцию телеканала «Матч ТВ», обратив внимание, что комментаторы матча «Химки» — УНИКС поддерживали одну из команд.



«Моя совесть чиста. Чтобы ни говорили, я не болею ни за одну из команд Единой лиги. Я за красивый баскетбол, и если игроки какого-то клуба имеют больше красивых моментов, значит, и эмоций в их адрес будет чуть больше.

А если кто-то сидит с калькулятором и считает, в пользу какой из команд комментатор сделал больше положительных высказываний, — наверное, этот человек не любит баскетбол», — цитирует Моргунова газета «Известия».

Напомним, ранее с критикой в адрес комментаторов матча «Химки» — УНИКС также выступил бывший игрок казанского УНИКСа Амиран Амирханов.