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В Пермском крае средняя зарплата чиновников выросла до 41,3 тысячи рублей

13:45, 11.04.2018
В Пермском крае средняя зарплата чиновников выросла до 41,3 тысячи рублей
Фото: permkrai.ru

По итогам 2017 года среднемесячная зарплата государственных служащих составила 41342 рубля. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднемесячная зарплата муниципальных служащих за прошлый год равна 34559 рублям.

Наибольшие зарплаты отмечены в органах законодательной власти. В среднем их сотрудники зарабатывают 86 300 рублей. Чиновники исполнительной власти края получают более 42 400 рублей. Средняя зарплата работников судов и прокуратуры в 2017 году превысила 33,5 тысячи рублей.

По сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти, увеличилась на 2,9%, у работников федеральных органов прирост составил 1,2%.

В органах государственной власти Пермского края работают около 12 800 человек, должности муниципальных служащих занимают около 8 200 человек.

Напомним, что в конце марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил на повышение зарплат бюджетникам Пермского края 266,5 млн рублей.

АналитикаЭкономикаФинансы
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