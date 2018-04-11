В Пермском крае средняя зарплата чиновников выросла до 41,3 тысячи рублей

По итогам 2017 года среднемесячная зарплата государственных служащих составила 41342 рубля. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднемесячная зарплата муниципальных служащих за прошлый год равна 34559 рублям.

Наибольшие зарплаты отмечены в органах законодательной власти. В среднем их сотрудники зарабатывают 86 300 рублей. Чиновники исполнительной власти края получают более 42 400 рублей. Средняя зарплата работников судов и прокуратуры в 2017 году превысила 33,5 тысячи рублей.



По сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти, увеличилась на 2,9%, у работников федеральных органов прирост составил 1,2%.

В органах государственной власти Пермского края работают около 12 800 человек, должности муниципальных служащих занимают около 8 200 человек.

Напомним, что в конце марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил на повышение зарплат бюджетникам Пермского края 266,5 млн рублей.