«Прикаспийская газовая компания» требует обанкротить предприятие из холдинга Шафагата Тахаутдинова

ООО «Прикаспийская газовая компания» (Саратов) подала в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «Управляющая компания «Татбурнефть».

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 10 апреля. Сумма исковых требований составляет 195,6 млн рублей, сказано в материалах арбитража.

Нефтегазоносные скважины в нескольких районах Саратовской области «Прикаспийская газовая компания» разрабатывает с 2005 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания до 2007 года входила в структуру ПАО «Лукойл» (через ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»). С 2007 года ее учредителем выступает кипрская «Вудхорст холдинг лимитед», которая, в свою очередь, принадлежит британской Volga Gas.

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть» входит в ООО «Таграс-Холдинг» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова.