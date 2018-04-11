Правительство РФ изменило процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором изменяются правила процедуры получения инвалидности.

Теперь человек старше 18 лет может с первого посещения больницы получить этот статус. Кроме того, совершеннолетним (имеющим ряд «заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений») больше не придется проходить переосвидетельствование.

Также среди нововведений — заочный осмотр, который будет проводиться по решению Федерального бюро. Таким обследованием смогут воспользоваться жители отдаленных районов и больные, которые находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в документе опубликован расширенный перечень заболеваний. Сейчас он содержит 58 пунктов.