Новости общества

20:55 МСК
Новости раздела
Общество

Правительство РФ изменило процедуру получения инвалидности

05:26, 11.04.2018
Правительство РФ изменило процедуру получения инвалидности
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором изменяются правила процедуры получения инвалидности.

Теперь человек старше 18 лет может с первого посещения больницы получить этот статус. Кроме того, совершеннолетним (имеющим ряд «заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений») больше не придется проходить переосвидетельствование.

Также среди нововведений — заочный осмотр, который будет проводиться по решению Федерального бюро. Таким обследованием смогут воспользоваться жители отдаленных районов и больные, которые находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в документе опубликован расширенный перечень заболеваний. Сейчас он содержит 58 пунктов.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан