Ильдар Гильмутдинов: госязыки республик должны обязательно изучаться в школах
Государственные языки республик должны обязательно изучаться в школах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«К сожалению, Министерство образования России не до конца определило статус государственных языков республик. В данном случае татарский язык является государственным языком Татарстана наравне с русским. А статуса федерально-образовательных стандартов, которые определяют содержание учебной программы, вообще на сегодняшний момент нет», — цитирует депутата ИА «Татар информ».
По словам Гильмутдинова, два часа татарского языка обязательно должны присутствовать в учебной программе, а как родной язык он может изучаться дополнительно.
Также депутат рассказал, что сегодня лишь для семи из 24 государственных языков в федеральном реестре существуют учебники по изучению родных языков и литературы.
Ранее Ильдар Гильмутдинов предложил возродить институт национальных школ, обратившись с инициативой по этому вопросу в Минобрнауки РФ.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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