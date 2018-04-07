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Ильдар Гильмутдинов: госязыки республик должны обязательно изучаться в школах

12:46, 07.04.2018 12
Ильдар Гильмутдинов: госязыки республик должны обязательно изучаться в школах
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Государственные языки республик должны обязательно изучаться в школах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«К сожалению, Министерство образования России не до конца определило статус государственных языков республик. В данном случае татарский язык является государственным языком Татарстана наравне с русским. А статуса федерально-образовательных стандартов, которые определяют содержание учебной программы, вообще на сегодняшний момент нет», — цитирует депутата ИА «Татар информ».

По словам Гильмутдинова, два часа татарского языка обязательно должны присутствовать в учебной программе, а как родной язык он может изучаться дополнительно.

Также депутат рассказал, что сегодня лишь для семи из 24 государственных языков в федеральном реестре существуют учебники по изучению родных языков и литературы.

Ранее Ильдар Гильмутдинов предложил возродить институт национальных школ, обратившись с инициативой по этому вопросу в Минобрнауки РФ.

Справка

21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Надо приложить все усилия для сохранения народов России. Это такая же важная задача, как сохранение рек, озер и лесов
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    Анонимно 07 апр
    Только каким боком к сохранению относится принуждение всех без разбору учить языки республик? Это уже не к сохранению отношение имеет, а к нарушению Конституции РФ.
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  • Анонимно 07 апр
    Латвии убрали русяз. но русские промолчали. зато в Татарстане шумять просто так.
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    Анонимно 07 апр
    Как раз наоборот. Политика двойных стандартов налицо! Идет возмущение, что за пределами страны гнобят русский язык, а сами в тоже время уничтожаете языки коренных народов России. Не стыдно!?
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    Анонимно 07 апр
    каким образом уничтожают татарский? тем, что наконец изжили языковое насилие? - так это благо!!! не стыдно передергивать?
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    Анонимно 07 апр
    Вот когда гражданство отберут и будут за не тот язык штрафовать, тогда будешь говорить, а сейчас лучше помолчи.
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    Анонимно 07 апр
    Будешь выступать когда в за не официальный язык в быту будут законодательно преследовать, в школе для изучения будет только официальный язык. Латвия фашистское государство.
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    Анонимно 11 апр
    Латвия правильное государство!
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    Анонимно 07 апр
    русские и русскоязычные шумят и если надо будут еще шуметь, если наших детей будут заставлять учить татарский. он не нужен моим детям. учите сами!
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    Анонимно 07 апр
    В Латвии не промолчали, ещё не известно что дальше будет, и чем закончиться.
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  • Анонимно 07 апр
    вот кому надо обязательно - тот пусть и учит. мне и моим детям не надо, от слова вообще. отстаньте от моих детей!
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  • Анонимно 07 апр
    Государственный язык в РФ один - русский. Только он обязательный.
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