Ильдар Гильмутдинов: госязыки республик должны обязательно изучаться в школах

Государственные языки республик должны обязательно изучаться в школах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«К сожалению, Министерство образования России не до конца определило статус государственных языков республик. В данном случае татарский язык является государственным языком Татарстана наравне с русским. А статуса федерально-образовательных стандартов, которые определяют содержание учебной программы, вообще на сегодняшний момент нет», — цитирует депутата ИА «Татар информ».

По словам Гильмутдинова, два часа татарского языка обязательно должны присутствовать в учебной программе, а как родной язык он может изучаться дополнительно.

Также депутат рассказал, что сегодня лишь для семи из 24 государственных языков в федеральном реестре существуют учебники по изучению родных языков и литературы.

Ранее Ильдар Гильмутдинов предложил возродить институт национальных школ, обратившись с инициативой по этому вопросу в Минобрнауки РФ.