На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму
Суд Украины разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое «незаконно» добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебяжьи острова») в Крыму. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его данным, после добычи песок используют для строительства моста в районе Керчи.
«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины, — прим. ред.) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора», — написал он в Facebook.
Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца.Происшествия
комментарии
2. это к тому, наши э ...юристы, кто за это зарплату получает, способны ЗАГОДЯ РЕАГИРОВАТЬ (на упреждение) на изыски "правоведов" детища большевиков, созданного на золото генерального штаба Австро-венгерской империи?
3. вот говорят об украинцах, но согласитесь, что, если верить западным политикам, получается что только этнические русские могут придумывать из ничего такие шедевры на правовом поле....