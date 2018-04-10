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На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

20:55, 10.04.2018 1
На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Суд Украины разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое «незаконно» добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебяжьи острова») в Крыму. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, после добычи песок используют для строительства моста в районе Керчи.

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины, — прим. ред.) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора», — написал он в Facebook.

Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    1. жоржик. интересно, а у нас есть кадры, способные понятно разъяснить мне такому тупому и серому, как об этом в римском праве, или в Кодексе Наполеона?
    2. это к тому, наши э ...юристы, кто за это зарплату получает, способны ЗАГОДЯ РЕАГИРОВАТЬ (на упреждение) на изыски "правоведов" детища большевиков, созданного на золото генерального штаба Австро-венгерской империи?
    3. вот говорят об украинцах, но согласитесь, что, если верить западным политикам, получается что только этнические русские могут придумывать из ничего такие шедевры на правовом поле....

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