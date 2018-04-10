На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

Суд Украины разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое «незаконно» добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебяжьи острова») в Крыму. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, после добычи песок используют для строительства моста в районе Керчи.

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины, — прим. ред.) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора», — написал он в Facebook.

Напомним, что украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта. Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на 2 месяца.