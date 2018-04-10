Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах

Министерство сельского хозяйства России выступает за полный запрет использования сухого молока в производстве сыра.



«Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра», — цитирует «РИА Новости» главу Минсельхоза Александра Ткачева.

Министр добавил, что также предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло.

Напомним, с середины 2018 года на молочных продуктах появится надпись, указывающая на наличие в составе пальмового масла.

Ранее в Минсельхозе РФ предложили уничтожать продовольственные продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.