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Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах

18:15, 10.04.2018 1
Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах
Фото: kremlin.ru

Министерство сельского хозяйства России выступает за полный запрет использования сухого молока в производстве сыра.

«Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра», — цитирует «РИА Новости» главу Минсельхоза Александра Ткачева.

Министр добавил, что также предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло.

Напомним, с середины 2018 года на молочных продуктах появится надпись, указывающая на наличие в составе пальмового масла.

Ранее в Минсельхозе РФ предложили уничтожать продовольственные продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Про сухое молоко - зря. А про растительные жиры и пальмовое масло в особенности - правильно
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