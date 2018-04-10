Новости происшествий

20:58 МСК
Новости раздела
Происшествия

Бортников: в Саратове ФСБ предотвратила теракт в торговом центре

15:37, 10.04.2018
Бортников: в Саратове ФСБ предотвратила теракт в торговом центре
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что ликвидированные в марте в Саратове террористы принадлежали к ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»). Они готовили теракт в одном из торговых центров города.

«В марте текущего года в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте», — приводит слова Бортникова «ФедералПресс».

Напомним, что о ликвидации террористов ФСБ сообщила 11 марта. По данным спецслужб, участники ячейки ехали на машине. Во время их задержания началась перестрелка.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан