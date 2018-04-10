Бортников: в Саратове ФСБ предотвратила теракт в торговом центре

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что ликвидированные в марте в Саратове террористы принадлежали к ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»). Они готовили теракт в одном из торговых центров города.

«В марте текущего года в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте», — приводит слова Бортникова «ФедералПресс».

Напомним, что о ликвидации террористов ФСБ сообщила 11 марта. По данным спецслужб, участники ячейки ехали на машине. Во время их задержания началась перестрелка.